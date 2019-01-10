У Ахметова опровергают получение от Манафорта информации о выборах в США

Фото: Ринат Ахметов (fdu.org.ua)

Ранее сообщалось, что Ахметов и Левочкин стали фигурантами дела Манафорта

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов никогда не запрашивал и не получал никаких данных социологических опросов, а также другой информации о выборах в США 2016 года от главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта или Константина Килимника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ахметова.

"Любая информация о контактах между ними и Ахметовым в связи с президентскими выборами в США 2016 года является ложной и решительно опровергается", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе бизнесмена также напомнили, что работа Ахметова с Манафортом и его консалтинговой фирмой была завершена в 2005 году, отметив, что "любая работа, которую он выполнил в Украине после указанного периода, носила политический характер, и ни компанией SCM, ни ее акционером, Ахметовым, не оплачивалась".

Напомним, что ранее CNN сообщало, что украинские олигархи Сергей Левочкин и Ринат Ахметов были предполагаемыми получателями социологических данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с украинцем Константином Килимником во время президентской кампании 2016 года.

По данным телекомпании, Левочкин и Ахметов, "годами платили Полу Манафорту за его политическую работу в своей стране". В команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует российское вмешательство в американские выборы, ранее назвали этих олигархов ключевыми "щедрыми сторонниками лоббистской работы Манафорта в Украине".

Как заявил недавно спецпрокурор США Роберт Мюллер, экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт передавал данные соцопросов во время кампании 2016 года своему деловому партнеру Константину Килимнику. Он был руководителем киевского офиса компании Манафорта, его также подозревают в связям с российской разведкой.