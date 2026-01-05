Малюк сьогодні може подати у відставку, - джерела

За даними видання, минулої п'ятниці, у перший день масштабних перестановок, Зеленський запропонував Малюку перейти на іншу посаду - або керувати СЗР замість Олега Іващенка, або секретарем РНБО замість Рустема Умерова. За інформацією РБК-Україна, голова СБУ тоді відмовлявся це робити.

"Опитані виданням співрозмовники в політичних колах бачать лише одне пояснення того, чому президент задумався про заміну Малюка - втрата довіри", - йдеться в статті РБК-Україна "Наступник або конкурент? Навіщо Зеленський призначив Буданова головою Офісу президента".

"Коли почалася операція "Мідас" і НАБУ прийшло до Єрмака - Малюк не був на його боці. Він приводив керівництво НАБУ і САП на переговори до президента. Схоже, Зеленський вважає, що Малюк тим самим виступив не на його боці", - міркує один зі співрозмовників.

Утім, ще до "Міндічгейта", під час літнього скандалу навколо повноважень НАБУ і САП, Малюк публічно підтримав лінію влади, викликавши на себе вогонь критики з боку антикорупціонерів і публіки, яка їх підтримала. А в розпал "Міндічгейта" радше зайняв нейтральну позицію, не бажаючи бути "використаним" у чиїхось інтересах. Ймовірно, цієї нейтральності комусь здалося занадто мало.

При цьому інше джерело видання зазначає, що Олега Іващенка призначили в ГУР насамперед для того, щоб звільнити посаду в СЗР для Малюка. А на місце глави СБУ, за словами співрозмовника, розглядали одного із заступників - Олександра Поклада, і його ж одночасно розглядали й на посаду начальника ГУР замість Буданова.

При цьому відставку Малюка повинна буде ще проголосувати Верховна рада. А народні депутати, розповідають співрозмовники РБК-Україна в "Слузі народу", також не розуміють причин відставки Малюка і необхідних 226 "за" в парламенті не збирається.

"На тлі чуток про відставку Малюка низка відомих військових почали публічно висловлюватися на його захист. На запитання журналістів про плани замінити Малюка після цих звернень президент відповів: "Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити". Практика показує, що в таких випадках Зеленський зазвичай доводить задумане до кінця", - ідеться у статті.

При цьому, за останньою інформацією РБК-Україна, відповідну заяву про відставку Малюка може бути зроблено сьогодні. Але станом на ранок понеділка, ні в кого зі співрозмовників видання немає впевненості в тому, що в парламенті знайдуться необхідні голоси.