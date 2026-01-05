Малюк сегодня может подать в отставку, - источники

По данным издания, в прошлую пятницу, в первый день масштабных перестановок, Зеленский предложил Малюку перейти на другую должность – либо руководить СВР вместо Олега Иващенко, либо секретарем СНБО вместо Рустема Умерова. По информации РБК-Украина, глава СБУ тогда отказывался это делать.

"Опрошенные изданием собеседники в политических кругах видят лишь одно объяснение того, почему президент задумался о замене Малюка - утрата доверия", - говорится в статье РБК-Украина "Преемник или конкурент? Зачем Зеленский назначил Буданова главой Офиса президента".

"Когда началась операция "Мидас" и НАБУ пришло к Ермаку – Малюк не был на его стороне. Он приводил руководство НАБУ и САП на переговоры к президенту. Похоже, Зеленский считает, что Малюк тем самым выступил не на его стороне", – рассуждает один из собеседников.

Впрочем, еще до "Миндичгейта", во время летнего скандала вокруг полномочий НАБУ и САП, Малюк публично поддержал линию власти, вызвав на себя огонь критику со стороны антикоррупционеров и поддержавшей их публики. А в разгар "Миндичгейта" скорее занял нейтральную позицию, не желая быть "использованным" в чьих-то интересах. Вероятно, этой нейтральности кому-то показалось слишком мало.

При этом другой источник издания отмечает, что Олега Иващенко назначили в ГУР прежде всего для того, чтобы освободить должность в СВР для Малюка. А на место главы СБУ, по словам собеседника, рассматривали одного из замов – Александра Поклада, и его же одновременно рассматривали и на пост начальника ГУР вместо Буданова.

При этом отставку Малюка должна будет еще проголосовать Верховная рада. А народные депутаты, рассказывают собеседники РБК-Украина в "Слуге народа", также не понимают причин отставки Малюка и необходимых 226 "за" в парламенте не собирается.

"На фоне слухов об отставке Малюка ряд известных военных начали публично высказываться в его защиту. На вопрос журналистов о планах заменить Малюка после этих обращений президент ответил: "Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать". Практика показывает, что в таких случаях Зеленский обычно доводит задуманное до конца", – говорится в статье.

При этом, по последней информации РБК-Украина, соответствующее заявление об отставке Малюка может быть сделано сегодня. Но по состоянию на утро понедельника, ни у кого их собеседников издания нет уверенности в том, что в парламенте найдутся необходимые голоса.