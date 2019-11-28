Мальме - Динамо: где смотреть матч

Фото: "Мальме" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется поединок 5 тура группового турнира Лиги Европы

"Мальме" и киевское "Динамо" сойдутся в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Букмекеры считают, что шансы обеих команд примерно равны, но все же небольшое преимущество на стороне "бело-синих".

28 ноября, 22:00

Мальме, арена "Сведбанк"

В четверг, 28 ноября, на стадионе "Сведбанк" состоится поединок 5 тура Лиги Европы, в котором сойдутся "Мальме" и "Динамо". Прямая трансляция матча запланирована на телеканале "Футбол 2" в 22:00 по Киеву.

В первом матче соперников минимальную победу на своем поле добыла команда Алексея Михайличенко благодаря точному удару Виталия Буяльского.

После четырех туров на счету "бело-синих" 6 очков и они делят первое место с "Копенгагеном". "Мальме" отстает на один пункт.

Победа в сегодняшнем поединке гарантирует киевскому клубу плей-офф. В случае обратного результата все будет зависеть от счета параллельной встречи в последнем туре. "Мальме" потеряет шансы на выход из группы, если проиграет, а "Копенгаген" победит "Лугано" на его поле.

Напомним, на матче между "Мальме" и киевским "Динамо" ожидается аншлаг.