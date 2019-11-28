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Мальме - Динамо: прогноз букмекеров

Новости » Спорт     28.11.2019 - 14:02
Мальме - Динамо: прогноз букмекеров
Фото: "Мальме" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

Шведский "Мальме" будет принимать киевское "Динамо" в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

28 ноября, 22:00
Мальме, арена "Сведбанк"

Букмекеры не видят явного фаворита в этом поединке, но незначительное преимущество отдают украинской команде. На победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 2,50, в то время как успех шведского "Мальме" оценивается в 2,87. Ничейный результат встречи считается наименее вероятным - 3,20.

В первом матче соперников минимальную победу на своем поле добыла команда Алексея Михайличенко благодаря точному удару Виталия Буяльского.

После четырех туров на счету "бело-синих" 6 очков и они делят первое место с "Копенгагеном". "Мальме" отстает на один пункт.

Победа в сегодняшнем поединке гарантирует киевскому клубу плей-офф. В случае обратного результата все будет зависеть от счета параллельной встречи в последнем туре. "Мальме" потеряет шансы на выход из группы, если проиграет, а "Копенгаген" победит "Лугано" на его поле.

Напомним, на матче между шведским и киевским клубами ожидается аншлаг.

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