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На матче Лиги Европы "Мальме" - "Динамо" ожидается аншлаг

Новости » Спорт     13.11.2019 - 12:12
На матче Лиги Европы "Мальме" - "Динамо" ожидается аншлаг
Фото: болельщики "Мальме" (mff.se)

Шведский клуб распродал почти все билеты на игру Лиги Европы

На матче 5 тура группового раунда Лиги Европы между "Мальме" и киевским "Динамо", запланированное на 28 ноября, ожидается аншлаг. Согласно данным на сайте шведского клуба, на игру на данный момент распродано почти 19 тысяч билетов.

При этом, домашняя арена клуба "Сведбанк" вмещает 21 тысячу болельщиков.

После 4 туров лидером группы является датский "Копенгаген" с 6 очками в активе. "Динамо" также набрало 6 очков и занимает 2 место, уступая по дополнительным показателям. "Мальме" идет третьим - 5 очков.

Поэтому победа над киевским клубом в 5 туре группового турнира Лиги Европы значительно увеличивает шансы шведского клуба на выход в плей-офф. "Бело-синие" выйдут из группы в случае победы в Швеции.

Напомним, в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы "Динамо" в домашнем матче победило "Мальме" со счетом 1:0.

Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы "Динамо" не смогло дожать "Копенгаген" в матче Лиги Европы
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