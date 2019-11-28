Мальме - Динамо: де дивитися матч

Фото: "Мальме" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться поєдинок 5 туру групового турніру Ліги Європи

"Мальме" і київське "Динамо" зійдуться в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи. Букмекери вважають, що шанси обох команд приблизно рівні, але все ж невелика перевага на боці "біло-синіх".

28 листопада, 22:00

Мальме, арена "Сведбанк"

У четвер, 28 листопада, на стадіоні "Сведбанк" відбудеться поєдинок 5 туру Ліги Європи, в якому зійдуться "Мальме" і "Динамо". Пряма трансляція матчу запланована на телеканалі "Футбол 2" о 22:00 за Києвом.

У першому матчі суперників мінімальну перемогу на своєму полі здобула команда Олексія Михайличенка завдяки точному удару Віталія Буяльського.

Після чотирьох турів на рахунку "біло-синіх" 6 очок і вони ділять перше місце з "Копенгагеном". "Мальме" відстає на один пункт.

Перемога в сьогоднішньому поєдинку гарантує київському клубу плей-офф. У разі зворотного результату все буде залежати від рахунку паралельної зустрічі в останньому турі. "Мальме" втратить шанси на вихід з групи, якщо програє, а "Копенгаген" переможе "Лугано" на його полі.

Нагадаємо, на матчі між "Мальме" і київським "Динамо" очікується аншлаг.