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Малійська хунта та "Вагнер" не можуть компенсувати виведених з країни миротворців ООН, - ISW

Фото: сил Малі та "Вагнера" не вистачить для контролю над країною (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Армія Малі та союзні їй бойовики приватної військової компанії "Вагнера" не можуть компенсувати вихід з країни миротворців ООН, що може створити сприятливі умови для місцевих бойовиків Аль-Каїди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Відхід миротворців ООН з Малі

Миротворчий контингент ООН працював на Малі з 2013 році. З тих пір в країні відбулось кілька держпереворотів, а нинішня військова хунта регулярно конфліктувала з місією MINUSMA.

Влітку цього року вони звернулись до ООН з проханням вивести своїх миротворців з країни, а після Радбез ООН прийняв рішення зробити це. Так, миротворчий контингент покине країну до 1 січня 2024 року.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, що за відходом миротворців міг стояти колишній ватажок "Вагнера" Євген Пригожин.

Пізніше аналітики ISW зазначили, що Аль-Каїда може скористатись відходом миротворців та планами "Вагнера" захопити бази ООН.

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