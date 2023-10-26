Малийская хунта и "Вагнер" не могут компенсировать выведенных из страны миротворцев ООН, - ISW

Уход миротворцев ООН из Мали

Миротворческий контингент ООН работал на Мали с 2013 года. С тех пор в стране произошло несколько госпереворотов, а нынешняя военная хунта регулярно конфликтовала с миссией MINUSMA.

Летом этого года они обратились в ООН с просьбой вывести своих миротворцев из страны, а после Совбеза ООН принял решение сделать это. Так, миротворческий контингент покинет страну до 1 января 2024 года.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что за уходом миротворцев мог стоять бывший глава "Вагнера" Евгений Пригожин.

Позже аналитики ISW отметили, что Аль-Каида может воспользоваться уходом миротворцев и планами "Вагнера" захватить базы ООН.

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