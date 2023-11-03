Малійська хунта перешкоджає відходу миротворців ООН з країни

Малійська хунта перешкоджає виведенню миротворців ООН з баз на території країни, що дає змогу бойовикам Аль-Каїди нападати на сили MINUSMA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Сили ООН на Малі ( MINUSMA) прискорили терміни виведення з трьох баз у регіоні Кідаль на півночі Малі після того, як потрапили під перехресний вогонь між малийськими силами безпеки та повстанцями-туарегами.

Малійська хунта не дала силам ООН можливості забрати все своє оснащення та зброю, тож миротворцям довелося знищити частину техніки. Аналітики зазначають, що хунта таким чином прагне виграти час для перекидування своїх військових ближче до баз, щоб не дати захопити їх повстанцям.

Водночас, с ахельська філія Аль-Каїди Джамаат Нусрат аль-Іслам ва аль-Муслімін (JNIM) напала на сили ООН, які залишили дві менші бази в регіоні Кідаль 21 і 23 жовтня.

"JNIM вже тричі атакувала конвой ООН із понад 100 транспортних засобів, який вирушив з міста Кідал 31 жовтня протягом перших 48 годин після відправлення конвою", - зазначили аналітики.

Відхід миротворців ООН з Малі

Миротворчий контингент ООН працював на Малі з 2013 році. З тих пір в країні відбулось кілька держпереворотів, а нинішня військова хунта регулярно конфліктувала з місією MINUSMA.

Влітку цього року вони звернулись до ООН з проханням вивести своїх миротворців з країни, а після Радбез ООН прийняв рішення зробити це. Так, миротворчий контингент покине країну до 1 січня 2024 року.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, що за відходом миротворців міг стояти колишній ватажок "Вагнера" Євген Пригожин.

Пізніше аналітики ISW зазначили, що Аль-Каїда може скористатись відходом миротворців та планами "Вагнера" захопити бази ООН. Водночас, повідомлялось, що у російських та малійських бойовиків недостатньо ресурсу, щоб захопити бази.

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