Малийская хунта препятствует выводу миротворцев ООН из страны

Малийская хунта препятствует выводу миротворцев ООН из баз на территории страны, что позволяет боевикам Аль-Каиды нападать на силы MINUSMA.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Силы ООН на Мали ( MINUSMA) ускорили сроки вывода из трех баз в регионе Кидаль на севере Мали после попадания под перекрестный огонь между малийскими силами безопасности и повстанцами-туарегами.

Малийская хунта не дала силам ООН возможности забрать все свое оснащение и оружие, и миротворцам пришлось уничтожить часть техники. Аналитики отмечают, что хунта таким образом стремится выиграть время для перебрасывания своих военных поближе к базам, чтобы не дать захватить их повстанцам.

Вместе с тем, ахельский филиал Аль-Каиды Джамаат Нусрат аль-Ислам ва аль-Муслимин (JNIM) напал на силы ООН, которые покинули две меньшие базы в регионе Кидаль 21 и 23 октября.

"JNIM уже трижды атаковала конвой ООН с более чем 100 транспортных средств, который отправился из города Кидал 31 октября в течение первых 48 часов после отправки конвоя", - отметили аналитики.

Вывод миротворцев ООН из Мали

Миротворческий контингент ООН работал на Мали с 2013 года. С тех пор в стране произошло несколько госпереворотов, а нынешняя военная хунта регулярно конфликтовала с миссией MINUSMA.

Летом этого года они обратились в ООН с просьбой вывести своих миротворцев из страны, а после Совбеза ООН принял решение сделать это. Так, миротворческий контингент покинет страну до 1 января 2024 года.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что за выводом миротворцев мог стоять бывший глава "Вагнера" Евгений Пригожин.

Позже аналитики ISW отметили, чтоАль-Каида может воспользоваться уходом миротворцев и планами "Вагнера" захватить базы ООН. В то же время сообщалось, что у российских и малийских боевиков недостаточно ресурса, чтобы захватить базы.

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