Макрон призвал Европу приготовиться к защите от России, Китая и США

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Макрон назвал Европу главной жертвой разрыва договора о РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Liberation.

По словам Макрона, главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.

"Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе", - отметил Макрон и добавил, Европа должна быть способна защищаться самостоятельно, не завися от США.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил ряду ведомств подготовить доклад относительно договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) для Конгресса.

В октябре стало известно, что Трамп и Макрон намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным договор о РСМД. Отметим, французский лидер неоднократно выступал в поддержку этого соглашения.