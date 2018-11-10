Идея европейской армии не противоречит требованиям Трампа, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

В свою очередь американский президент подчеркнул, что США готовы помогать союзникам

Президент Франции Эммануэль Макрон возразил критику президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, относительно идеи создания европейской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Макрона, идея создания европейской армии не противоречит требованиям Трампа.

"Я разделяю мнение президента Трампа, что нам нужно гораздо лучше распределять (финансовое - ред.) бремя в НАТО, и поэтому я считаю, что мои предложения относительно европейской обороны вполне соответствуют этому", - заявил Макрон после встречи с Трампом.

В свою очередь Трамп подчеркнул, что США стремятся к "сильной Европе" и готовы помогать своим союзникам. Впрочем, он снова подчеркнул необходимость "справедливого" распределения финансирования сферы обороны между странами-членами Североатлантического альянса.

"Мы хотим помочь Европе, но это должно быть по-честному. Сейчас распределение бремени такое, что оно, в основном, лежит на Соединенных Штатах", - заявил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп раскритиковал франузского президента Эммануэля Макрона за слова о необходимости создания европейской армии.

"Очень обидно, но, возможно, Европе сначала следует заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, которое в значительной мере субсидируют США!" - написал Трамп.