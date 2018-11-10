ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Идея европейской армии не противоречит требованиям Трампа, - Макрон

Новости » Политика    10.11.2018 - 15:48
Фото: Эммануэль Макрон (Jack Taylor/Getty Images)
Фото: Эммануэль Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

В свою очередь американский президент подчеркнул, что США готовы помогать союзникам

Президент Франции Эммануэль Макрон возразил критику президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, относительно идеи создания европейской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Макрона, идея создания европейской армии не противоречит требованиям Трампа.

"Я разделяю мнение президента Трампа, что нам нужно гораздо лучше распределять (финансовое - ред.) бремя в НАТО, и поэтому я считаю, что мои предложения относительно европейской обороны вполне соответствуют этому", - заявил Макрон после встречи с Трампом.

В свою очередь Трамп подчеркнул, что США стремятся к "сильной Европе" и готовы помогать своим союзникам. Впрочем, он снова подчеркнул необходимость "справедливого" распределения финансирования сферы обороны между странами-членами Североатлантического альянса.

"Мы хотим помочь Европе, но это должно быть по-честному. Сейчас распределение бремени такое, что оно, в основном, лежит на Соединенных Штатах", - заявил он.

Напомним, что президент США  Дональд Трамп раскритиковал франузского президента Эммануэля Макрона за слова о необходимости создания европейской армии.

"Очень обидно, но, возможно, Европе сначала следует заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, которое в значительной мере субсидируют США!" - написал Трамп.

Трамп в ходе визита в Париж проведет переговоры с Макроном
Новости Украины Дональд ТрампЭммануэль Макрон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь