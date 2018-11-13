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У Макрона низький рейтинг схвалення у Франції, - Трамп

Новини » Політика    13.11.2018 - 16:21
У Макрона низький рейтинг схвалення у Франції, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Президент США заявляє, що Макрона підтримують лише 26% французів

У президента Франції Еммануеля Макрона дуже низький рейтинг схвалення у його країні. Про це заявив глава США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп заявляє, що Макрона підтримують лише 26% французів.

У Макрона низький рейтинг схвалення у Франції, - Трамп

"Проблема в тому, що Еммануель страждає від дуже низького рейтингу схвалення у Франції, 26%, а рівень безробіття становить майже 10%", - написав президент США.

Він також зазначив, що немає країни більш націоналістичної, ніж Франція.

"До речі, немає країни, більш націоналістичної, ніж Франція, дуже горді люди... Зробіть Францію великою знову!" - додав американський лідер.

Нагадаємо, у вівторок, 13 листопада, Трамп гнівно прокоментував ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про створення власної армії для захисту Європи від Сполучених Штатів, Росії і Китаю.

Як писало РБК-Україна раніше, Макрон заперечив критиці Трампа з приводу ідеї створення європейської армії. Французький президент підкреслював, що ідея створення європейської армії не суперечить вимогам Трампа.

До своєї поїздки у Францію Трамп у Twitter розкритикував президента Франції за слова про необхідність створення європейської армії. "Дуже прикро, але, можливо, Європі спочатку слід заплатити свою справедливу частку у фінансуванні НАТО, який в значній мірі субсидують США!" – підкреслював американський лідер.

Трамп прокоментував ініціативу Макрона про армію для захисту від США і РФ Трамп заявив, що на його зустрічах у Франції було досягнуто багато
Новини України ФранціяДональд ТрампЕммануель Макрон
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