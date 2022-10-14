ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Макрона назвали безглуздою пропозицію Путіна про газовий хаб у Туреччині

Новость на русском →
Париж, П'ятниця 14 жовтня 2022 00:57
У Макрона назвали безглуздою пропозицію Путіна про газовий хаб у Туреччині Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона назвали безглуздою пропозицію президента РФ Володимира Путіна президенту Туреччини Реджепу Ердогану про будівництво газового хаба біля кордонів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Після аварії на газопроводі "Північний потік" та відмови Європи розпочати експлуатацію "Північного потоку - 2" обсяги постачання російського газу до ЄС різко впали.

"Немає жодного сенсу у створенні нової інфраструктури, яка б дозволила імпортувати ще більше російського газу", - заявили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, Путін сказав на зустрічі в Астані, що цей хаб на кордоні Туреччини з країнами ЄС міг би стати, зокрема й майданчиком, на якому визначається ціна газу.

Раніше стало відомо, що на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" було виявлено три витоки газу.

Після цього шведські сейсмологи припустили, що причиною витоку могли бути підводні вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Російська Федерація
NEWS
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни