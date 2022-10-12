Путін запропонував перемістити транзит газу з "Північного потоку" та створити в Туреччині хаб

Росія може перемістити транзит газу до Європи з трубопроводу "Північний потік-1" до Чорноморського регіону та Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку наводить " РИА-Новости ".

"Втрачений обсяг транзиту по "Північним потокам", по дну Балтійського моря, ми могли б перемістити і в регіон Чорного моря і зробити таким чином основними маршрутами поставки нашого палива, нашого газу природного в Європу через Туреччину, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб для Європи , якщо, звісно, у цьому зацікавлені наші партнери", - заявив російський диктатор.

За його словами, на цьому маршруті нібито набагато вищий рівень безпеки і таке рішення має економічну доцільність.

Також він додав, що його країна "готова відновити транзит газу по вцілілій нитці Північного потоку".