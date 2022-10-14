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У Макрона назвали бессмысленным предложение Путина о газовом хабе в Турции

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Париж, Пятница 14 октября 2022 00:57
У Макрона назвали бессмысленным предложение Путина о газовом хабе в Турции Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона назвали бессмысленным предложение президента РФ Владимира Путина президенту Турции Реджепу Эрдогану о строительстве газового хаба у границ ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

После аварии на газопроводе "Северный поток" и отказа Европы начать эксплуатацию "Северного потока - 2" объемы поставок российского газа в ЕС резко упали.

"Нет никакого смысла в создании новой инфраструктуры, которая позволила бы импортировать еще больше российского газа", - заявили в Елисейском дворце.

Напомним, Путин сказал на встрече в Астане, что этот хаб на границе Турции со странами ЕС мог бы стать, в том числе и площадкой, на которой определяется цена газа.

Ранее стало известно, что на трубопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2” были обнаружены три утечки газа.

После этого шведские сейсмологи предположили, что причиной утечки могли быть подводные взрывы.

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