Макрон заявляет, что сделка по Brexit может быть заключена в ближайшие часы

Напомним, сегодня глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ситуация со сделкой о выходе Британии из Евросоюза прояснится через несколько часов. Он также сказал, что соглашение могут подписать в четверг.

Ранее РБК-Украина сообщало, что технические команды Брюсселя и Лондона пытаются заключить соглашение, чтобы его успели утвердить лидеры ЕС на саммите 17-18 октября.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится с просьбой об отсрочке Brexit, если сторонам не удастся заключить сделку до 19 октября.