Для доработки соглашения о Brexit остаются считанные часы

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Великобритания и Европейский союз близки к созданию проекта соглашения по Brexit

Европейский союз дал Великобритании время до конца 15 октября, чтобы завершить роботу над соглашением о Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на встрече с главами МИД стран-членов сообщил, что он хочет заключить соглашение с Великобританией до конца дня. Технические команды Брюсселя и Лондона пытаются заключить соглашение, чтобы его успели утвердить лидеры ЕС на саммите 17-18 октября.

Ранее Барнье заявил, что официальные лица Великобритании вернулись к интенсивным дискуссиям. Также он отметил, что сделка должна быть выгодной для всех - и для Великобритании, и для ЕС.

"Наша команда усердно работает. Эта работа была интенсивной в течение всех выходных и вчера. Даже если соглашение будет трудным, а если быть откровенным, все более и более трудным, это все еще возможно на этой неделе", - сообщил Барнье.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность переноса решения по Brexit на новый экстренный саммит, который может состояться в конце октября.

Также РБК-Украина сообщало, что между Великобританией и ЕС на прошлой неделе произошел прогресс в переговорах. Об этом в общем заявлении сообщили премьер-министры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар, после проведения совместной встречи.