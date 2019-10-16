Джонсон попросит ЕС об отсрочке в случае провала сделки по Brexit

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Если сделка не будет достигнута до 19 октября, Великобритания попросит об отсрочке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к Европейскому союзу с просьбой об отсрочке выхода Британии из ЕС (Brexit), если сторонам не удастся заключить сделку до 19 октября. Об этом сообщил министр Великобритании по вопросам выхода из ЕС Стивен Баркли, передает The Independent.

По словам Баркли, правительство выполнит предоставленные шотландскому суду обязательства и попросит об отсрочке.

"Я могу подтвердить, поскольку премьер-министр неоднократно заявлял, что, во-первых, правительство будет соблюдать закон, а во-вторых, будет выполнять обязательства перед судом в отношении закона", - сообщил Баркли.

Ранее Джонсон неоднократно заявлял, что не будет просить ЕС об отсрочке в случае провала переговоров о сделке по Brexit.

Напомним, в ЕС считают возможной сделку с Великобританией о выходе страны из состава Евросоюза. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, в переговорах между сторонами наметился прогресс.

Также сообщалось, что на случай провала переговоров о сделке по Brexit в ЕС рассматривают возможность проведения экстренного саммита. Саммит может состояться в конце октября.