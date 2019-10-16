ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон попросит ЕС об отсрочке в случае провала сделки по Brexit

Новости » В мире    16.10.2019 - 16:04
Джонсон попросит ЕС об отсрочке в случае провала сделки по Brexit
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Если сделка не будет достигнута до 19 октября, Великобритания попросит об отсрочке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к Европейскому союзу с просьбой об отсрочке выхода Британии из ЕС (Brexit), если сторонам не удастся заключить сделку до 19 октября. Об этом сообщил министр Великобритании по вопросам выхода из ЕС Стивен Баркли, передает The Independent.

По словам Баркли, правительство выполнит предоставленные шотландскому суду обязательства и попросит об отсрочке.

"Я могу подтвердить, поскольку премьер-министр неоднократно заявлял, что, во-первых, правительство будет соблюдать закон, а во-вторых, будет выполнять обязательства перед судом в отношении закона", - сообщил Баркли.

Ранее Джонсон неоднократно заявлял, что не будет просить ЕС об отсрочке в случае провала переговоров о сделке по Brexit.

Напомним, в ЕС считают возможной сделку с Великобританией о выходе страны из состава Евросоюза. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, в переговорах между сторонами наметился прогресс.

Также сообщалось, что на случай провала переговоров о сделке по Brexit в ЕС рассматривают возможность проведения экстренного саммита. Саммит может состояться в конце октября.

Глава правительства Шотландии выступила за референдум о независимости в 2020 Великобритания приостановит экспорт оружия в Турцию
Новости Украины ВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь