Макрон заявляє, що угода з Brexit може бути укладена в найближчі години

Нагадаємо, сьогодні голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що ситуація з угодою про вихід Британії з Євросоюзу проясниться через кілька годин. Він також сказав, що угоду можуть підписати в четвер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що технічні команди Брюсселя та Лондона намагаються укласти угоду, щоб його встигли затвердити лідери ЄС на саміті 17-18 жовтня.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернеться з проханням про відстрочення Brexit, якщо сторонам не вдасться укласти угоду до 19 жовтня.