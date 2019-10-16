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Макрон заявляє, що угода з Brexit може бути укладена в найближчі години

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Він заявив про позитивні сигнали з британської сторони

Нагадаємо, сьогодні голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що ситуація з угодою про вихід Британії з Євросоюзу проясниться через кілька годин. Він також сказав, що угоду можуть підписати в четвер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що технічні команди Брюсселя та Лондона намагаються укласти угоду, щоб його встигли затвердити лідери ЄС на саміті 17-18 жовтня.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернеться з проханням про відстрочення Brexit, якщо сторонам не вдасться укласти угоду до 19 жовтня.

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