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Туск: ситуация с Brexit прояснится через несколько часов

Новости » Политика    16.10.2019 - 17:59
Туск: ситуация с Brexit прояснится через несколько часов
Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

Соглашение о Brexit могут заключить в четверг

Ситуация со сделкой о выходе Британии из Евросоюза (Brexit) прояснится через несколько часов. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, передает Reuters.

По его словам, до сих пор идут переговоры, по итогам которых станет известно, смогут ли стороны выйти на соглашение о выходе Британии из Европейского союза 31 октября 2019 года.

"Теоретически через семь-восемь часов все должно проясниться… В соглашение все еще вносят изменения, но основная часть готова. Теоретически мы могли бы одобрить сделку завтра", - сказал Туск.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится с просьбой об отсрочке Brexit, если сторонам не удастся заключить сделку до 19 октября.

До этого он неоднократно заявлял, что не будет просить Брюссель об отсрочке в случае провала переговоров о сделке. При этом все-таки подчеркивал, что Brexit с соглашением до сих пор возможен.

"Новая сделка или никакой сделки - но никакой задержки Brexit", - говорил Джонсон. Он также отмечал, что если переговоры провалятся, Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.

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Новости Украины Дональд ТускВеликобританияBrexit
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