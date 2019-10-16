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Макрон заявляет, что сделка по Brexit может быть заключена в ближайшие часы

Новости » В мире    16.10.2019 - 21:15
Макрон заявляет, что сделка по Brexit может быть заключена в ближайшие часы
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Он заявил о позитивных сигналах с британской стороны

В среду, 16 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие часы между Великобританией и Европейским союзом может быть заключена сделка по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, это будет та сделка, которую одобрили лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу.

"Я согласен с тем, что канцлер Германии сказала о Brexit, и с нашей надеждой, нашей готовностью иметь возможность поддержать сделку, которую, я надеюсь, можно подписать в ближайшие часы. В любом случае, то, что мы слышим сегодня, позитивно", - сказал Макрон на пресс-конференции.

Напомним, сегодня глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ситуация со сделкой о выходе Британии из Евросоюза прояснится через несколько часов. Он также сказал, что соглашение могут подписать в четверг.

Ранее РБК-Украина сообщало, что технические команды Брюсселя и Лондона пытаются заключить соглашение, чтобы его успели утвердить лидеры ЕС на саммите 17-18 октября.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится с просьбой об отсрочке Brexit, если сторонам не удастся заключить сделку до 19 октября.

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