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Макрон заявляє, що угода з Brexit може бути укладена в найближчі години

Новини » В світі    16.10.2019 - 21:15
Макрон заявляє, що угода з Brexit може бути укладена в найближчі години
Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Він заявив про позитивні сигнали з британської сторони

У середу, 16 жовтня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в найближчі години між Великобританією і Європейським союзом може бути укладена угода щодо Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За його словами, це буде та угода, яку схвалили лідери ЄС на саміті в Брюсселі в п'ятницю.

"Я згоден з тим, що канцлер Німеччини сказала про Brexit, і з нашою надією, нашою готовністю маємо можливість підтримати угоду, яку, я сподіваюся, можна підписати у найближчі години. У будь-якому випадку, те, що ми чуємо сьогодні, позитивно", - сказав Макрон на прес-конференції.

Нагадаємо, сьогодні голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що ситуація з угодою про вихід Британії з Євросоюзу проясниться через кілька годин. Він також сказав, що угоду можуть підписати в четвер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що технічні команди Брюсселя та Лондона намагаються укласти угоду, щоб його встигли затвердити лідери ЄС на саміті 17-18 жовтня.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернеться з проханням про відстрочення Brexit, якщо сторонам не вдасться укласти угоду до 19 жовтня.

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