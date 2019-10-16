ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон пошел на уступки в вопросе ирландской границы

Новости » Политика    16.10.2019 - 01:51
Джонсон пошел на уступки в вопросе ирландской границы
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Подобное предложение ранее отвергла Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошел на значительные уступки в вопросе о статусе ирландской границы и приблизился к заключению соглашения об условиях Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что участники переговоров пришли к согласию относительно основания пограничной таможенной службы в Ирландском море. Подобный вариант решения вопроса о границе ранее был предложен бывшему премьеру Великобритании Терезе Мэй, но она отвергла его, заявив, что ни один британский премьер не согласится на такое предложение.

Ожидается, что проект текста соглашения могут опубликовать в среду, 16 октября, если канцелярия Джонсона даст финальный "зеленый свет".

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз дал Великобритании время до конца 15 октября, чтобы завершить работу над соглашением о Brexit. Технические команды Брюсселя и Лондона пытаются заключить сделку, чтобы ее успели утвердить лидеры ЕС на саммите 17-18 октября.

Напомним, между Великобританией и ЕС на прошлой неделе произошел прогресс в переговорах. Об этом в совместном заявлении сообщили премьер-министры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар, после проведения совместной встречи.

Глава правительства Шотландии выступила за референдум о независимости в 2020 В ЕС считают возможной сделку по Brexit
Новости Украины BrexitБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь