Джонсон пошел на уступки в вопросе ирландской границы

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Подобное предложение ранее отвергла Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошел на значительные уступки в вопросе о статусе ирландской границы и приблизился к заключению соглашения об условиях Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что участники переговоров пришли к согласию относительно основания пограничной таможенной службы в Ирландском море. Подобный вариант решения вопроса о границе ранее был предложен бывшему премьеру Великобритании Терезе Мэй, но она отвергла его, заявив, что ни один британский премьер не согласится на такое предложение.

Ожидается, что проект текста соглашения могут опубликовать в среду, 16 октября, если канцелярия Джонсона даст финальный "зеленый свет".

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз дал Великобритании время до конца 15 октября, чтобы завершить работу над соглашением о Brexit. Технические команды Брюсселя и Лондона пытаются заключить сделку, чтобы ее успели утвердить лидеры ЕС на саммите 17-18 октября.

Напомним, между Великобританией и ЕС на прошлой неделе произошел прогресс в переговорах. Об этом в совместном заявлении сообщили премьер-министры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар, после проведения совместной встречи.