Кулеба ответил на призыв Макрона не унижать Россию

Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter на слова президента Франции Эммануэля Макрона.