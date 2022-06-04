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Кулеба ответил на призыв Макрона не унижать Россию

Новина українською →
Украина, Суббота 04 июня 2022 16:52
Кулеба ответил на призыв Макрона не унижать Россию Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter на слова президента Франции Эммануэля Макрона.

"Это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место", - заверил он.

По словам министра, именно нейтрализация России "принесет мир и спасет жизни".

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.

Ранее Макрон не исключил, что война в Украине может распространиться на соседние страны.

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