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Джонсон надеется на решение по экспорту зерна из Украины "в ближайшие дни"

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Лондон, Четверг 16 июня 2022 02:54
Джонсон надеется на решение по экспорту зерна из Украины "в ближайшие дни" Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что в ближайшие дни удастся добиться прогресса в вопросе деблокирования экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию Джонсона.

Отмечается, что лидеры обсуждали "непростительную блокаду украинского зерна" со стороны России.

"Как заявил премьер-министр, он также надеется, что в ближайшие дни в этом вопросе может быть достигнут прогресс", - отмечается в его заявлении.

Британский премьер добавил, что предстоящие в конце июня саммиты G7 и НАТО станут возможностью "выявить единство Запада и его решимость поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".

"Оба лидера согласились на важность увеличения военных учений, и премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит делать все возможное, чтобы оказывать Украине оборонную помощь", - отметили в канцелярии британского премьера.

Напомним, ранее в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.

Кроме того, Анкара предложила Москве провести переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов.

Минобороны Турции внедрило так называемую дипломатию "красной линии" для разрешения зернового кризиса, вызванного военным вторжением России в Украину. Так, Анкара, Киев и Москва сформировали открытый канал связи, чтобы решить проблему с вывозом украинского зерна.

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