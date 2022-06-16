Джонсон надеется на решение по экспорту зерна из Украины "в ближайшие дни"

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что в ближайшие дни удастся добиться прогресса в вопросе деблокирования экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию Джонсона.

Отмечается, что лидеры обсуждали "непростительную блокаду украинского зерна" со стороны России.

"Как заявил премьер-министр, он также надеется, что в ближайшие дни в этом вопросе может быть достигнут прогресс", - отмечается в его заявлении.

Британский премьер добавил, что предстоящие в конце июня саммиты G7 и НАТО станут возможностью "выявить единство Запада и его решимость поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".