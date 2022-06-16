Украина увеличила транзит зерна через Дунай, - Зеленский

Глава государства отметил, что сегодня Украина увеличила транзит зерна, продовольственной продукции Дунайским путем.

"Мы сегодня проговаривали с коллегами как это можно еще увеличить, при чем можно увеличить в два раза. Мы будем над этим работать, наши соответствующие министерства", - сказал Зеленский.