Украина увеличила транзит зерна через Дунай, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Украина планирует вдвое увеличить транзит зерна и другого продовольствия. Для этого рассматривает Дунайское направление.
Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
Глава государства отметил, что сегодня Украина увеличила транзит зерна, продовольственной продукции Дунайским путем.
"Мы сегодня проговаривали с коллегами как это можно еще увеличить, при чем можно увеличить в два раза. Мы будем над этим работать, наши соответствующие министерства", - сказал Зеленский.
Напомним, Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению зерна.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.