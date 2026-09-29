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Макрон засудив удар Росії по Національній академії наук України

06:01 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)

Франція засудила удар РФ по Національній академії наук України в Києві та пообіцяла підтримувати українців стільки, скільки знадобиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Франції Емманюеля Макрона в соцмережі X.

Макрон наголосив, що під удар потрапила найбільша наукова установа України. На його думку, ця атака показує справжнє ставлення Кремля до знань.

"Ці удари є новим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки та правди", - написав президент Франції.

Французький лідер поставив удар по НАН в один ряд із щоденними обстрілами, від яких страждають мирні українці. Він назвав їх варварством і висловив співчуття загиблим та їхнім родинам.

"Франція та Європа стоятимуть стільки, скільки знадобиться, пліч-о-пліч з українським народом, який чинить опір з мужністю", - запевнив Макрон.

28 вересня російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук в центрі Києва. Згодом кількість жертв зросла до двох людей. Серед загиблих помічниця ексcекретаря РНБО Горбуліна, а сам Володимир Горбулін дістав легку травму.

Президент Володимир Зеленський тоді повідомив про рятувальну операцію та пошук людей, які могли залишатися в будівлі. Він також пообіцяв, що Росія отримає відповідь за цей удар.

Того ж дня росіяни атакували Київ дронами, пошкодивши АЗС та офісну будівлю, а також вдарили по медичному центру "Добробут". Наступної ночі столицю атакували балістикою: у Солом'янському районі пошкоджено нежитлову будівлю, а на Печерську виникла пожежа.

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Еммануель МакронВійна в УкраїніОбстріл Києва