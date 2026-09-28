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Кількість загиблих внаслідок удару РФ по будівлі НАН у Києві зросла

22:38 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Кількість загиблих внаслідок удару РФ по будівлі НАН у Києві зросла Фото: аварійно-рятувальні роботи на місці удару (ДСНС)
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Кількість загиблих внаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук у Києві зросла до 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка і ДСНС.

"У Шевченківському районі, у нежитловій будівлі в центрі столиці, під час аварійно-рятувальних робіт, деблокували тіло ще одного загиблого", - розповів він.

Таким чином, внаслідок ворожого удару по будівлі НАН України загинуло дві людини.

У ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару завершено.

Фото: аварійно-рятувальні роботи на місці удару (ДСНС)

Нагадаємо, сьогодні російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва.

На подію відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив про рятувальну операцію, гасіння пожежі та пошук людей, які могли перебувати всередині. Президент також пообіцяв відповідь для країни-агресорки.

Крім того, у будівлі НАН України загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна. Він повідомив, що на момент удару перебував на роботі і отримав легку травму.

Зазначимо, сьогодні вранці російські безпілотники вдарили по Києву. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема АЗС та офісна будівля.

РБК-Україна також писало, що росіяни вдарили по медичному центру "Добробут" у Києві. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені, медичний центр тимчасово зупинить роботу.

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