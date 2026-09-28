Кількість загиблих внаслідок удару РФ по будівлі НАН у Києві зросла

Кількість загиблих внаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук у Києві зросла до 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка і ДСНС .

"У Шевченківському районі, у нежитловій будівлі в центрі столиці, під час аварійно-рятувальних робіт, деблокували тіло ще одного загиблого", - розповів він.

Таким чином, внаслідок ворожого удару по будівлі НАН України загинуло дві людини.

У ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару завершено.

Фото: аварійно-рятувальні роботи на місці удару (ДСНС)

Нагадаємо, сьогодні російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва.

На подію відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив про рятувальну операцію, гасіння пожежі та пошук людей, які могли перебувати всередині. Президент також пообіцяв відповідь для країни-агресорки.

Крім того, у будівлі НАН України загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна. Він повідомив, що на момент удару перебував на роботі і отримав легку травму.