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Екссекретар РНБО Горбулін постраждав від удару по НАН, його помічниця - загинула

17:13 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Екссекретар РНБО Горбулін постраждав від удару по НАН, його помічниця - загинула Фото: Пожежа у будівлі НАН у Києві після російського удару (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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У будівлі Національної Академії наук у Києві вдень 28 вересня загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна. А він отримав легку травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" і "Суспільне".

Загинула помічниця Горбуліна

Інформацію про загибель помічниці Горбуліна підтвердили Укрінформу у пресслужбі Національної академії наук України.

"Загинула жінка, це помічниця Горбуліна. Сам Горбулін живий. Ще з одним колегою, в кабінет якого стався приліт, немає зв'язку. Там ще гасять пожежу", - кажуть у пресслужбі.

Водночас, там не підтвердили повідомлення про двох академіків НАН України, що загинули сьогодні.

Горбулін отримав травму

Екссекретар РНБО Володимир Горбулін заявив у коментарі Суспільному, що перебував на роботі під час російського удару по будівлі НАН України та отримав легку травму.

Він додав, що його асистентка, яка була поруч із будівлею, загинула.

Раніше РБК-Україна писало, що російський дрон 28 вересня влучив у Національну академію наук в Шевченківському районі Києва.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар окупантів по будівлі Національної академії наук. Він зазначив, що триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі.

Крім того, окупанти ударили по клініці "Добробут" у Києві. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

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