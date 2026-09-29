Макрон осудил удар России по Национальной академии наук Украины

Франция приговорила удар РФ по Национальной академии наук Украины в Киеве и пообещала поддерживать украинцев столько, сколько понадобится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Франции Эмманюэля Макрона в соцсети X.
Макрон подчеркнул, что под удар попало крупнейшее научное учреждение Украины. По его мнению, эта атака показывает подлинное отношение Кремля к знаниям.
"Эти удары являются новым свидетельством враждебного пренебрежения российским режимом к науке и правде", - написал президент Франции.
Французский лидер поставил удар по НАН в один ряд с ежедневными обстрелами, которыми страдают мирные украинцы. Он назвал их варварством и выразил соболезнования погибшим и их семьям.
"Франция и Европа будут стоять столько, сколько понадобится, бок о бок с украинским народом, который сопротивляется с мужеством", - заверил Макрон.
28 сентября российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. Впоследствии количество жертв возросло до двух человек. Среди погибших помощница экс-секретаря СНБО Горбулина, а сам Владимир Горбулин получил легкую травму.
Президент Владимир Зеленский тогда сообщил о спасательной операции и поиске людей, которые могли оставаться в здании. Он также пообещал, что Россия получит ответ на этот удар.
В тот же день россияне атаковали Киев дронами, повредив АЗС и офисное здание, а также ударили по медицинскому центру "Добробут". На следующую ночь столицу атаковали баллистикой: в Соломенском районе повреждено нежилое здание, а на Печерске возник пожар.