Макрон осудил удар России по Национальной академии наук Украины

Макрон подчеркнул, что под удар попало крупнейшее научное учреждение Украины. По его мнению, эта атака показывает подлинное отношение Кремля к знаниям.

"Эти удары являются новым свидетельством враждебного пренебрежения российским режимом к науке и правде", - написал президент Франции.

Французский лидер поставил удар по НАН в один ряд с ежедневными обстрелами, которыми страдают мирные украинцы. Он назвал их варварством и выразил соболезнования погибшим и их семьям.

"Франция и Европа будут стоять столько, сколько понадобится, бок о бок с украинским народом, который сопротивляется с мужеством", - заверил Макрон.