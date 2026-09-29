Макрон засудив удар Росії по Національній академії наук України

Франція засудила удар РФ по Національній академії наук України в Києві та пообіцяла підтримувати українців стільки, скільки знадобиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Франції Емманюеля Макрона в соцмережі X.

Макрон наголосив, що під удар потрапила найбільша наукова установа України. На його думку, ця атака показує справжнє ставлення Кремля до знань.

"Ці удари є новим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки та правди", - написав президент Франції.

Французький лідер поставив удар по НАН в один ряд із щоденними обстрілами, від яких страждають мирні українці. Він назвав їх варварством і висловив співчуття загиблим та їхнім родинам.

"Франція та Європа стоятимуть стільки, скільки знадобиться, пліч-о-пліч з українським народом, який чинить опір з мужністю", - запевнив Макрон.