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Макрон осудил удар России по Национальной академии наук Украины

06:01 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Макрон осудил удар России по Национальной академии наук Украины Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
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Франция приговорила удар РФ по Национальной академии наук Украины в Киеве и пообещала поддерживать украинцев столько, сколько понадобится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Франции Эмманюэля Макрона в соцсети X.

Макрон подчеркнул, что под удар попало крупнейшее научное учреждение Украины. По его мнению, эта атака показывает подлинное отношение Кремля к знаниям.

"Эти удары являются новым свидетельством враждебного пренебрежения российским режимом к науке и правде", - написал президент Франции.

Французский лидер поставил удар по НАН в один ряд с ежедневными обстрелами, которыми страдают мирные украинцы. Он назвал их варварством и выразил соболезнования погибшим и их семьям.

"Франция и Европа будут стоять столько, сколько понадобится, бок о бок с украинским народом, который сопротивляется с мужеством", - заверил Макрон.

28 сентября российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. Впоследствии количество жертв возросло до двух человек. Среди погибших помощница экс-секретаря СНБО Горбулина, а сам Владимир Горбулин получил легкую травму.

Президент Владимир Зеленский тогда сообщил о спасательной операции и поиске людей, которые могли оставаться в здании. Он также пообещал, что Россия получит ответ на этот удар.

В тот же день россияне атаковали Киев дронами, повредив АЗС и офисное здание, а также ударили по медицинскому центру "Добробут". На следующую ночь столицу атаковали баллистикой: в Соломенском районе повреждено нежилое здание, а на Печерске возник пожар.

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