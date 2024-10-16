Макрон закликав Нетаньяху пам'ятати, що Ізраїль створено рішенням ООН

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не "ігнорувати рішення ООН". Він зазначив, що Ізраїль "був створений рішенням ООН".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Пан Нетаньяху не повинен забувати, що його країна була створена рішенням ООН", - сказав Макрон, маючи на увазі голосування Генеральної Асамблеї ООН у листопаді 1947 року, яке припинило дію британського мандата в Палестині та розділило цю землю на єврейську та арабську держави.
Останніми днями Макрон і Нетаньяху обмінювалися шпильками на тлі побоювань ескалації конфлікту між Ізраїлем та воєнізованим угрупуванням Хезболла, який ризикує охопити Ліван та його громадянське населення.
Нагадаємо, вчора Нетаньяху заявив адміністрації президента США Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових або ядерних об'єктах Ірану.
Американські військові розгорнули батарею протиповітряної оборони THAAD в Ізраїлі. Цей крок має посилити вбудовану систему ППО Ізраїлю.
12 жовтня повідомлялося, що Ізраїль звузив коло цілей в Ірані для відповіді на ракетну атаку 1 жовтня. До списку цілей попередньо не входять ядерні об'єкти Ірану.
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