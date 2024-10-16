Макрон закликав Нетаньяху пам'ятати, що Ізраїль створено рішенням ООН

"Пан Нетаньяху не повинен забувати, що його країна була створена рішенням ООН", - сказав Макрон, маючи на увазі голосування Генеральної Асамблеї ООН у листопаді 1947 року, яке припинило дію британського мандата в Палестині та розділило цю землю на єврейську та арабську держави.

Останніми днями Макрон і Нетаньяху обмінювалися шпильками на тлі побоювань ескалації конфлікту між Ізраїлем та воєнізованим угрупуванням Хезболла, який ризикує охопити Ліван та його громадянське населення.