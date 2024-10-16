Макрон призвал Нетаньяху помнить, что Израиль был создан решением ООН

"Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН", — сказал Макрон, имея в виду голосование Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1947 года , которое прекратило действие британского мандата в Палестине и разделило эту землю на еврейское и арабское государства.

В последние дни Макрон и Нетаньяху обменивались колкостями на фоне опасений эскалации конфликта между Израилем и военизированной группировкой Хезболла, который рискует охватить Ливан и его гражданское население.