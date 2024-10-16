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Макрон призвал Нетаньяху помнить, что Израиль был создан решением ООН

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не "игнорировать решения ООН". Он отметил, что Израиль "был создан решением ООН".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН", — сказал Макрон, имея в виду голосование Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1947 года , которое прекратило действие британского мандата в Палестине и разделило эту землю на еврейское и арабское государства.

В последние дни Макрон и Нетаньяху обменивались колкостями на фоне опасений эскалации конфликта между Израилем и военизированной группировкой Хезболла, который рискует охватить Ливан и его гражданское население.

Напомним, вчера Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам Ирана.

Американские военные развернули батарею противовоздушной обороны THAAD в Израиле. Этот шаг должен усилить встроенную систему ПВО Израиля.

12 октября сообщалось, что Израиль сузил круг целей в Иране для ответа на ракетную атаку, произошедшую 1 октября. В список целей, предварительно, не входят ядерные объекты Ирана.

Все детали об иранской атаке против Израиля – в материале РБК-Украина Месть за "Хезболлу". Иран ударил по Израилю сотнями ракет, ЦАХАЛ готовит ответ: все детали

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