UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Макрон выступает за приглашение белорусской оппозиции на саммит G7, - AFP

Автор: Андрей Василюк

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за приглашение белорусских оппозиционных политиков на саммит "Большой семерки" (G7) в следующем месяце, если британская сторона, которая будет принимать встречу, даст на это согласие. Предложение прозвучало на фоне скандала с задержанием оппозиционера Романа Протасевича в аэропорту Минска.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к президенту Франции, сообщает AFP.

Ранее во вторник лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская призвала "Большую семерку" и США усилить давление на белорусского лидера Александра Лукашенко.

Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом Беларусь задействовала истребитель.

После инцидента авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов чтобы они не летели над Беларусью.

Также в Киеве было решение о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

Литва предложила ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Среди возможных целей санкций может быть нефтяная сфера, сектор нефтепродуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусь