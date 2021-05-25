У Путина ответили на заявление о причастности РФ к посадке Ryanair в Беларуси

В Британии допустили причастность России к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске . В Кремле такие заявления назвали неадекватными.

Он заявил, что это "навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся".

"Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль "терпеливо" наблюдает за ситуацией в Минске.

"Мы не соглашаемся с этим (заявлением о причастности РФ к посадке Ryanair, - ред.). Но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить", - сообщил Песков.

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но Лондон пока не имеет четких доказательств участия Москвы.

На вопрос в парламенте о возможной причастности России к инциденту, министр иностранных дел Доминик Рааб сказал: "У нас нет четких деталей относительно этого".