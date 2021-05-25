У Путина ответили на заявление о причастности РФ к посадке Ryanair в Беларуси
В Британии допустили причастность России к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске. В Кремле такие заявления назвали неадекватными.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".
Он заявил, что это "навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся".
"Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", - сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль "терпеливо" наблюдает за ситуацией в Минске.
"Мы не соглашаемся с этим (заявлением о причастности РФ к посадке Ryanair, - ред.). Но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить", - сообщил Песков.
Ранее глава МИД Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но Лондон пока не имеет четких доказательств участия Москвы.
На вопрос в парламенте о возможной причастности России к инциденту, министр иностранных дел Доминик Рааб сказал: "У нас нет четких деталей относительно этого".
Напомним, Польша хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета, в котором летел Роман Протасевич.
Сегодня было принято решение о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.