ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Макрон выступает за приглашение белорусской оппозиции на саммит G7, - AFP

Новина українською →
Франция, Вторник 25 мая 2021 13:51
Макрон выступает за приглашение белорусской оппозиции на саммит G7, - AFP Фото: Макрон выступил за приглашение белорусской оппозиции на саммит G7 (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за приглашение белорусских оппозиционных политиков на саммит "Большой семерки" (G7) в следующем месяце, если британская сторона, которая будет принимать встречу, даст на это согласие. Предложение прозвучало на фоне скандала с задержанием оппозиционера Романа Протасевича в аэропорту Минска.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к президенту Франции, сообщает AFP.

Ранее во вторник лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская призвала "Большую семерку" и США усилить давление на белорусского лидера Александра Лукашенко.

Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом Беларусь задействовала истребитель.

После инцидента авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов чтобы они не летели над Беларусью.

Также в Киеве было решение о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

Литва предложила ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Среди возможных целей санкций может быть нефтяная сфера, сектор нефтепродуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Беларусь
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины