Макрон выступает за приглашение белорусской оппозиции на саммит G7, - AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за приглашение белорусских оппозиционных политиков на саммит "Большой семерки" (G7) в следующем месяце, если британская сторона, которая будет принимать встречу, даст на это согласие. Предложение прозвучало на фоне скандала с задержанием оппозиционера Романа Протасевича в аэропорту Минска.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к президенту Франции, сообщает AFP .

Ранее во вторник лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская призвала "Большую семерку" и США усилить давление на белорусского лидера Александра Лукашенко.

Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом Беларусь задействовала истребитель.

После инцидента авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов чтобы они не летели над Беларусью.

Также в Киеве было решение о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

Литва предложила ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Среди возможных целей санкций может быть нефтяная сфера, сектор нефтепродуктов.