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Макрон виступає за запрошення білоруської опозиції на саміт G7, - AFP

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Франція, Вівторок 25 травня 2021 13:51
Макрон виступає за запрошення білоруської опозиції на саміт G7, - AFP Фото: Макрон виступив за запрошення білоруської опозиції на саміт G7 (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Президент Франції Еммануель Макрон виступає за запрошення білоруських опозиційних політиків на саміт "Великої сімки" (G7) у наступному місяці, якщо британська сторона, яка прийматиме зустріч, дасть на це згоду. Пропозиція пролунала на тлі скандалу із затриманням опозиціонера Романа Протасевича в аеропорту Мінська.

Про це з посиланням на джерела, близькі до президента Франції, повідомляє AFP.

Раніше у вівторок лідер білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська закликала "Велику сімку" та США посилити тиск на білоруського лідера Олександра Лукашенко.

Нагадаємо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому Білорусь задіяла винищувач.

Після інциденту авіакомпанії вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не летіли над Білоруссю.

Також в Києві було рішення про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Литва запропонувала ЄС запровадити торгові санкції проти Білорусі після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair. Серед можливих цілей санкцій може бути нафтова сфера, сектор нафтопродуктів.

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