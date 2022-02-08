Макрон на встрече с Путиным заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии безопасности необходимо предоставить Украине и всему региону. Такая цель должна стоять на переговорах по НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы все вместе должны построить конкретные гарантии безопасности для всех стран Евросоюза, для государств региона – Украины, Грузии, Беларуси и России. Это именно та цель, которая должна быть у нас" - заявил Макрон.
Ранее Путин заявил, что вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России.
Напомним, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности.
Добавим, что ранее МИД России заявил, что требования по "гарантиям безопасности" помимо невступления Украины и Грузии в НАТО подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.