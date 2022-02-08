Макрон на встрече с Путиным заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии безопасности необходимо предоставить Украине и всему региону. Такая цель должна стоять на переговорах по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.