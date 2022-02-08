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Макрон на зустрічі з Путіним заявив про необхідність гарантій безпеки для України

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Москва, Вівторок 08 лютого 2022 01:20
Макрон на зустрічі з Путіним заявив про необхідність гарантій безпеки для України Фото: президенти Франції і Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що гарантії безпеки необхідно надати Україні і всьому регіону. Така мета має стояти на переговорах щодо НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми всі разом маємо побудувати конкретні гарантії безпеки для всіх країн Євросоюзу, для держав регіону - України, Грузії, Білорусі та Росії. Це саме та мета, яка має бути у нас" - заявив Макрон.

Раніше Путін заявив, що вступ України до НАТО підриває безпеку Росії.

Нагадаємо, офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не підуть на поступки Росії щодо гарантій безпеки.

Додамо, що раніше МЗС Росії заявило, що вимоги щодо "гарантій безпеки" крім невступу України і Грузії в НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.

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