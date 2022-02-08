Макрон на зустрічі з Путіним заявив про необхідність гарантій безпеки для України

Фото: президенти Франції і Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що гарантії безпеки необхідно надати Україні і всьому регіону. Така мета має стояти на переговорах щодо НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.