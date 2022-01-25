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США не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности, - Прайс

Новина українською →
США, Вторник 25 января 2022 03:46
США не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности, - Прайс Фото: Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США (usembassy.gov)
Автор: Наталья Скороход

США не пойдет на уступки России по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Неда Прайса.

По его словам, любые шаги, которые примут США по гарантиям безопасности, не будут уступками для России. Он также отметил, что РФ придется самой приложить усилия, чтоб достичь договоренностей.

"Любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Это означает, что России тоже придется что-то предпринимать для обеспечения нашей безопасности", - сказал Прайс.

Он добавил, что США будут обсуждать эти шаги со своими союзниками, включая Украину.

"Мы делаем это с целью быстрого, мощного, жесткого, единого реагирования, которое почувствует Россия в случае дальнейшей агрессии", - сказал он.

Также Прайс уточнил, что США готовы обсуждать с Россией контроль над вооружениями, в том числе и размещение ракет в Европе. Однако никаких компромиссов и обсуждений не будет касательно того, какие страны должны входить в НАТО.

Напомним, что США готовят России официальный ответ по гарантиям безопасности. Предполагается, что он будет озвучен на этой неделе.

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