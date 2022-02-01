ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России, - Путин

Новина українською →
Москва, Вторник 01 февраля 2022 19:27
Вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России, - Путин Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин уверен, что вступление Украины в НАТО якобы подрывает безопасность российской стороны. По его мнению, Запад должен решать вопросы безопасности с учетом интересов всех сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы зачем подписывали (с НАТО, - ред.) соответствующие договоры в Стамбуле и Астане? Где написано, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет других. Ну вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность и просим обратить внимание", - отметил Путин.

Он также заявил, что политика открытых дверей в НАТО нигде не закреплена.

"Где она прописана? Нигде… Надо найти способ обеспечить безопасность и интересы всех сторон: и Украины, и европейских стран, и России", - добавил Путин.

Новость дополняется

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин НАТО Украина
NEWS
ВОЗ об отмене карантина в странах: защитите людей другими способами
ВОЗ об отмене карантина в странах: защитите людей другими способами
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу