Макрон и Шольц снова позвонили Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц снова позвонили главе Кремля Владимиру Путину. Разговор касается войны в Украине, которую развязала Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал BFM TV .

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что диалог с Путиным единственный способ прекратить войну.

В то же время в Кремле не исключили прямых переговоров президентов РФ и Украины.

Кроме того, в Турции заявляли, что такие переговоры могут состояться в ближайшее время.

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