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В Турции предположили, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшем будущем

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Анкара, Пятница 11 марта 2022 12:31
В Турции предположили, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшем будущем Фото: в Турции допустили скорую встречу Зеленского и Путина (РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов Украины и России может состояться в ближайшем будущем. По его словам, есть предпосылки, которые позволяют полагать, что это произойдет в скором времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

По его словам, встреча в Анталье министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова показала, что стороны готовы продолжать переговоры, в том числе и на уровне президентов.

"Лавров сказал, что президент Путин, не колеблясь, встретится с Зеленским. Считаю это хорошим знаком. Есть основания полагать, что это произойдет, рано или поздно", - заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана.

При этом Калын добавил, что Турция намерена быть третьей стороной в переговорах и играть "содействующую роль".

Ранее о возможной скорой встречи Зеленского и Путина заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, вчера в турецкой Анталье состоялись переговоры глав МИД Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Более подробно об этой встречи можно узнать в материале РБК-Украина.

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