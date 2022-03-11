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В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского и назвали условие

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Москва, Пятница 11 марта 2022 12:53
В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского и назвали условие Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле допускают возможность встречи президентов Путина и Зеленского. Однако при условии, что переговоры будут "результативными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, да, действительно, концептуально она возможна, но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Турции предположили, что встреча состоится в ближайшее время

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что встреча президентов Украины и России может состояться в ближайшем будущем, поскольку есть предпосылки, которые позволяют считать, что это произойдет в скором времени.

"Есть основания полагать, что это произойдет, рано или поздно", - заявил он.

Кулеба предлагал главе Лаврову позвонить Путину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также рассказал, как был готов прямо в ходе встречи с Лавровым позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и командованию для обсуждения организации гуманитарного коридора. Кулеба спросил у Лаврова, готов ли он связаться с руководством своей страны, но ответа не получил.

Напомним, вчера при посредничестве Турции в Анталии состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств Украины и России.

РБК-Украина собрало основные тезисы по результатам встречи Кулебы и Лаврова.

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