Диалог с Путиным является единственным способом прекратить войну, - Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил слова президента Украины Владимира Зеленского. Диалог с главой Кремля Владимиром Путиным является единственным способом завершить войну на территории нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы.

"Путин принимает решение, и вы должны разговаривать с ним прямо", - заявил министр.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Кулеба опроверг слова Путина о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной.

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