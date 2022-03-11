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Диалог с Путиным является единственным способом прекратить войну, - Кулеба

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Пятница 11 марта 2022 20:57
Диалог с Путиным является единственным способом прекратить войну, - Кулеба Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил слова президента Украины Владимира Зеленского. Диалог с главой Кремля Владимиром Путиным является единственным способом завершить войну на территории нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы.

"Путин принимает решение, и вы должны разговаривать с ним прямо", - заявил министр.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Кулеба опроверг слова Путина о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной.

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