Макрон та Шольц знову зателефонували Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц знову зателефонували очільнику Кремля Володимиру Путіну. Розмова стосується війні в Україні, яку розв'язала Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький телеканал BFM TV .

Як зазначає телеканал, ця тристороння розмова відбувається після того, як Макрон висловив свій "песимізм" з приводу війни в Україні.

Зокрема, за даними телеканалу, під час телефонної розмови у неділю Путін сказав Макрону, що він планує досягти своїх цілей "або шляхом переговорів, або шляхом війни".