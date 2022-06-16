Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину. При этом, уже накануне точная дата визита не анонсировалась из соображений безопасности.

Все что известно о визите лидеров трех стран и что этому предшествовало - в материале РБК-Украина.

Появилось видео (10:01)

В сети появились видео Шольца, Макрона и Драги на вокзале в Киеве. Европейские лидеры уже в столице.

Цель визита (09:57)

По данным Reuters, Макрон, Шольц и Драги прибыли в Украину, чтобы обсудить предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

В МВД не исключают поднятия вопроса и переговоров Украины и РФ.

Лидеры уже в Украине

Сначала о прибытии лидеров Италии, Франции и Германии сообщило итальянское RaiNews24.

Так, сначала телеканал показал фотографию Шольца, Макрона и Драги за столом в поезде, также в эфире было небольшое включение корреспондента, что находится в этом поезде. Фотографию также публикует La Repubblica, называя снимок историческим.

Впоследствии их прибытие подтвердил и глава правления УЗ Александр Камышин. Он опубликовал фото трех лидеров и написал: "Для меня сегодня это была уже третья ночь в поезде подряд. Да не только я провел сегодняшнюю ночь в поезде".

Почему это важно

Три европейских лидера должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит этого трио после полномасштабного вторжения России в Украину.

Он проходит на фоне стремления Украины стать членом Европейского Союза.

Поставки оружия

Стоит отметить, что вчера немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил обязательства Берлина поставлять Украине современное вооружение и заявил, что передача будет осуществляться в координации с партнерами из Европы и НАТО.

"В этой критической фазе мы значительно расширяем нашу поддержку: мы, среди прочего, поставляем Украине самую современную зенитную систему и радар обнаружения артиллерии", - сказал Шольц.

Добавим, что Германия заявила о намерениях передать ЗСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

А уже вчера, 16 июня министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила передачу Украине тяжелого вооружения. Речь идет о трех реактивных системах залпового огня Mars II.

Визит отрицался

Впервые о визите Шольца, Макрона и Драги в СМИ писали еще на прошлой неделе. Однако впоследствии появилась информация, что лидеры трех стран могут посетить Киев уже 16 июня, но в Берлине и Париже это опровергали.

Скандал с Шольцем

Не так давно посол Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев приглашен канцлер Германии Олаф Шольц, с которым высшее руководство Украины намерено обсудить перспективы поставок тяжелого вооружения в нашу страну.

Однако немецкий лидер отказался ехать в Украину, якобы пока этого не сделает лично президент Франк-Вальтер Штайнмайер. На что посол Украины резко раскритиковал канцлера ФРГ, назвав его "обиженной ливерной колбасой", однако Шольц такие заявления отказался комментировать.